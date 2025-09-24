Путин в четверг выступит на Глобальном атомном форуме

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент республики Белоруссия А.Лукашенко, исполняющий обязанности президента республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр республики Армения Н.Пашинян, премьер-министр федеративной демократической республики Эфиопия А.Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Р.Гросси, а также представители Исламской республики Иран, республики Узбекистан, Арабской республики Египет, республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.

После форума Путин проведет встречи с рядом руководителей иностранных делегаций.