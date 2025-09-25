Поиск

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен на 10 п.п. с сентября, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"(По изменению демпфера решения - ИФ) тоже будут приняты. Будут внесены изменения в законодательстве, Минфин в ближайшее время подготовит изменения", - сказал он. По его словам, соответствующий индикатор будет повышен на 10 п.п. с сентября.

Вице-премьер не уточнил, будет ли повышен ценовой индикатор в топливном демпфере на 5 п.п. задним числом - с августа, как это обсуждалось ранее.

Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 рублей за тонну - по бензину, 57 200 рублей за тонну по ДТ в 2025 году) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

По итогам августа средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России составила 69 340 руб./т при демпферной отсечке в 66 495 рублей за тонну. При текущей формуле демпфера нефтяники могут не получить демпфер по бензинам, но получат его по дизельному топливу (выплаты за август будут осуществлены в октябре).

Однако, как сообщали источники "Интерфакса", в настоящее время правительство обсуждает повышение индикатора демпферной отсечки от установленной цены: по бензинам с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Александр Новак Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7233 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });