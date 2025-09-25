Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен на 10 п.п. с сентября, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"(По изменению демпфера решения - ИФ) тоже будут приняты. Будут внесены изменения в законодательстве, Минфин в ближайшее время подготовит изменения", - сказал он. По его словам, соответствующий индикатор будет повышен на 10 п.п. с сентября.

Вице-премьер не уточнил, будет ли повышен ценовой индикатор в топливном демпфере на 5 п.п. задним числом - с августа, как это обсуждалось ранее.

Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 рублей за тонну - по бензину, 57 200 рублей за тонну по ДТ в 2025 году) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

По итогам августа средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России составила 69 340 руб./т при демпферной отсечке в 66 495 рублей за тонну. При текущей формуле демпфера нефтяники могут не получить демпфер по бензинам, но получат его по дизельному топливу (выплаты за август будут осуществлены в октябре).

Однако, как сообщали источники "Интерфакса", в настоящее время правительство обсуждает повышение индикатора демпферной отсечки от установленной цены: по бензинам с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.