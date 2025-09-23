Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает введение запрета на экспорт дизельного топлива непроизводителями, как это ранее делалось с бензином, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.

По словам одного из них, речь идет о запрете минимум на один месяц.

По словам источников в нефтегазовых компаниях, дизельного топлива на рынке пока много: его производится в два раза больше, чем потребляется, даже в условиях внеплановых ремонтов, и смысла запрещать его вывоз производителям нет. Если же экспорт для производителей все же ограничат, им придется снижать объемы переработки, что, в свою очередь, вызовет сокращение производства бензинов, сказал один из источников.

Другой собеседник пояснил, что в России производится много дизтоплива именно экспортного качества, невостребованного на внутреннем рынке, а ряд заводов производят только его, поэтому запрет на экспорт приведет к их затовариванию нефтью и необходимости снижать переработку. Кроме того, говорят источники, рентабельность продаж на внутреннем рынке сейчас даже выше, чем на внешнем, поэтому мера для производителей неактуальна.

Источники сообщают также, что запрет на экспорт бензина для производителей, вероятно, продлят еще на месяц.

Стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже растет последние несколько недель. По итогам торгов 23 сентября, ДТ летнее выросло в цене на 0,7% - до 72209 руб./т. Биржевая цена ДТ продолжает обновлять максимум текущего года, но все еще далека от исторического рекорда, установленного в разгар кризиса в сентябре 2023-го - 75036 руб./т. Кроме того, пока по ДТ нет угрозы для потенциальных демпферных выплат нефтяникам: сейчас средняя цена тонны ДТ за месяц составляет порядка 65 тыс. рублей при действующей отсечке в 68,64 тыс. рублей за тонну. Тем временем регуляторы обсуждают повышение ценовой отсечки, при которой топливный демпфер обнуляется.

Как сообщалось, с 1 марта 2025 года действует запрет на экспорт бензинов для непроизводителей. На фоне роста биржевых цен на нефтепродукты правительство ввело запрет на экспорт бензинов для компаний-производителей - на август, а затем продлило на сентябрь. Действующим постановлением непроизводителям запрещено экспортировать бензин вплоть до конца октября.