Холдинговая компания каршеринга BelkaCar редомицилирована в Россию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кипрская компания Loryberg Holdings Ltd, которая является владельцем АО "Каршеринг" (предоставляет услуги под брендом BelkaCar), редомицилирована в Россию под наименованием МКООО "Белкатех".

По данным ЕГРЮЛ, "переезд" состоялся в САР Калининградской области 24 сентября. Уставный капитал - 405,6 тысячи рублей.

Совладельцы МКООО не раскрываются, указано, что всего их 19.

Loryberg Holdings Ltd - 100-процентный владелец АО "Каршеринг".

BelkaCar работает с октября 2016 года. В сервисе доступно более 6 тыс. автомобилей и зарегистрировано около 2 млн человек. Каршеринг BelkaCar доступен в Москве, Сочи, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Калининграде.

Основателями проекта являются Лориана Сардар, Екатерина Макарова и Елена Мурадова.

В апреле компания сообщала, что находится в процессе предварительной подготовки к pre-IPO, допинвестиции необходимы для реализации планов по наращиванию автопарка до 10 тысяч машин.

