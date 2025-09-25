Лавров видит в односторонних санкциях угрозу мировой экономике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Односторонние санкции представляют угрозу для мировой экономики; инициативы, продвигаемые в рамках БРИКС и ШОС, призваны оградить Мировое большинство от недобросовестной конкуренции, заявил на встрече глав МИД G20 на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В свою очередь односторонние экономические санкции, грубо нарушающие Устав ООН, и тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубое нарушение норм Всемирной торговой организации не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал он.

Лавров отметил, что "интересам всего человечества отвечала бы подлинная демократизация мироустройства и мирохозяйственных отношений".

Он напомнил, что "на саммите БРИКС в Казани в прошлом году были выдвинуты конкретные предложения по созданию новой инфраструктуры расчетов, формированию самостоятельных биржевых, инвестиционных механизмов", а также "стартовала работа по учреждению банка развития ШОС".

"Все эти и другие инициативы должны повысить эффективность экономического взаимодействия стран Мирового большинства, оградить его от недобросовестной конкуренции", - отметил глава МИД.

Вместе с тем министр выступил за "скорейшее воплощение в жизнь тех договоренностей", которые были достигнуты "в рамках "двадцатки", об усилении в МВФ и Всемирном банке роли стран Глобального Юга и Востока соразмерно их реальному весу в мировой экономике и финансах".

По словам Лаврова, G20 "должна, как это и было изначально задумано, фокусироваться на экономических сюжетах, не втягиваясь в попытки предрешить вопросы военно-политической повестки дня в ущерб прерогативам ООН и ее Совета Безопасности".