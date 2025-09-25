Поиск

Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии недружественную политику в отношении РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дер России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом недружественную политику Швейцарии в отношении РФ, сообщает российский МИД в четверг.

"С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - говорится в сообщении.

Согласно ему, стороны рассмотрели также "отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта".

"В ходе обсуждения вопросов деятельности ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году подробно изложены российские принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества", - проинформировали в МИД РФ.

