Поиск

Повышение акцизов на "вредные товары" пополнит бюджет-2026-28 почти на 213,7 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Повышение ставок акцизов на так называемые "вредные товары" в 2026-2028 годах должно пополнить федеральный бюджет почти на 213,7 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку, "вредными товарами" в документе названы табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки.

Так, в 2026 году доходы предусмотрены в размере 65 млрд 700,8 млн рублей, в 2027 году - 72 млрд 590,9 млн рублей, в 2028 году - 75 млрд 388,6 млн рублей.

Как отмечается в документе, при расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2026-2028 годов учитывались принятые и проектируемые изменения законодательства. В части акцизов учтены проектируемое дополнительное повышение ставок акцизов с 1 января 2026 года на все виды табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукций и сахаросодержащие напитки.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль учитывает сигналы из США, поступающие и публично, и по другим каналам

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });