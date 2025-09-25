Повышение акцизов на "вредные товары" пополнит бюджет-2026-28 почти на 213,7 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Повышение ставок акцизов на так называемые "вредные товары" в 2026-2028 годах должно пополнить федеральный бюджет почти на 213,7 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку, "вредными товарами" в документе названы табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки.

Так, в 2026 году доходы предусмотрены в размере 65 млрд 700,8 млн рублей, в 2027 году - 72 млрд 590,9 млн рублей, в 2028 году - 75 млрд 388,6 млн рублей.

Как отмечается в документе, при расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2026-2028 годов учитывались принятые и проектируемые изменения законодательства. В части акцизов учтены проектируемое дополнительное повышение ставок акцизов с 1 января 2026 года на все виды табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукций и сахаросодержащие напитки.