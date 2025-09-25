Минфин заложил в проект бюджета прекращение поступлений акциза на сталь с 2028 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ заложило в проект бюджета на ближайшие три года прекращение поступлений от акциза на сталь с 2028 года. Это следует из графика поступления доходов из пояснительной записки к проекту бюджета на новую трехлетку, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

План поступлений акциза на сталь в 2028 году, согласно этому документу - 4,3 млрд рублей. При этом в 2026 и 2027 гг. эта цифра составляет 51,6 млрд и 50,9 млрд рублей соответственно. Таким образом, план поступлений в 2028 году примерно соответствует месячной норме по этой статье, а значит, Минфин закладывает на последний год трехлетки только поступления за декабрь 2027 года.

"Интерфакс" направил соответствующий запрос Минфин.

Акциз на сталь, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Летом 2024 года акционер "Северстали" Алексей Мордашов, выступая на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ посетовал, что вопрос отмены акциза с 2025 года на повестке не стоит, отметив, что его обещали ввести на три года.

В этом году металлурги обсуждали с профильными министерствами предложение не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции.

Минфин выступал против такой индексации, а в этом месяце замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что изменений отсечки не будет - "бюджетная ситуация не позволяет ее индексировать".

На прошлой неделе в Минпромторге сообщили, что ведомство вместо индексации отсечки для акциза на сталь рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате этого акциза сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов, а также отсрочки по уплате НДПИ.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. руб.

В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тыс. рублей/тонна.

Формула для акциза на электросталь другая: на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12,5 тыс. руб.

В августе этого года на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики РФ среди возможных мер поддержки отрасли обсуждались отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет, писал в начале этого месяца "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы к заседанию.