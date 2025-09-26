Решетников отметил сохранение проблем с платежами между Россией и Китаем

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы с платежами между Россией и Китаем сохраняются, но уровень торговли между двумя странами позволяет их решать, в том числе путем развития альтернативных платежных методов, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли в Китае.

"Проблемы с платежами существуют, они существуют все последние три года, они постоянно решаются, постоянно возникают новые технологические решения. Какие-то вопросы есть и на текущем этапе, не буду их озвучивать, потому что все это находится под давлением (возможных санкций - ИФ)", - сказал министр.

"Но у нас есть один момент - залог того, что мы все решим - у нас есть большой объем двусторонней торговли, которая сбалансирована - условно говоря плюс-минус $120 млрд на $120 млрд (экспорт и импорт с Китаем - ИФ)", - отметил Решетников.

При этом он напомнил, что лидеры двух стран поставили задачу нарастить товарооборот между Россией и Китаем до $300 млрд к 2030 году, и "это вполне достижимая цифра".

"Поэтому на основе этой торговли мы можем организовывать и клиринг, мы можем различного рода платежи проводить. Потому что вот такой большой объем именно двусторонних обменов есть, поэтому развиваются альтернативные методы, альтернативные системы взаимодействия наших стран", - заявил министр.