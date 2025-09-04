Поиск

Минфин отметил, что проблем с проведением трансграничных расчетов сейчас нет

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ, некоторые банки и представители реального сектора не видят сейчас проблем в проведении международных расчетов.

"Я считаю, что это не проблема уже сейчас", - сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на сессии ВЭФ-2025, посвященной международным платежам и трансграничным расчетам.

Ограничения и санкции способствовали развитию новых альтернативных систем расчетов, заявила член правления ВТБ Ольга Баша. "Это возможность. Как китайский иероглиф "проблема - это всегда возможность". Для нас, наоборот, спасибо. Мы настолько быстро продвинулись на пути к многосторонней системе. Спасибо, отключили SWIFT, забыли мы доллар, да и хорошо", - сказала она.

Россия приспособилась к ограничениям, считает зампред банка ПСБ Михаил Дорофеев. "Я не вижу этих проблем", - добавил он.

Вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции ГМК "Норильский никель" Антон Берлин не столь оптимистичен. "У банков проблем нет, только у реального сектора (они есть - ИФ). Я думаю, что два года (уйдет на полное решение проблем с международными расчетами - ИФ)", - заявил он.

Если продукция компаний будет востребована, то способ расчетов найдется всегда, заявила заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти УК "Металлоинвест" Юлия Шабала. "С теми или иными издержками, с той или иной скоростью, но рассчитаются всегда. Главное, чтобы наша продукция была востребована", - отметила она.

"Мы крайне креативны, устойчивы и изворотливы. Все будет хорошо", - заявил гендиректор УК "Полюс" Алексей Востоков.

