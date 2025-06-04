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Закон об упрощении порядка содержания объектов культурного наследия одобрен Совфедом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об упрощении порядка проведения работ по содержанию объектов культурного наследия (ОКН).

Ныне действующее законодательство, а именно закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", относит к работам по сохранению объектов культурного наследия консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования. Порядок проведения таких работ предусматривает необходимость разработки проектной документации, ее государственной историко-культурной экспертизы, а также согласования такой документации органом охраны объектов культурного наследия, выдачу разрешения указанным органом власти на проведение таких работ.

В пояснительной записке к одобренной инициативе отмечается, что "на практике необходимо более широко вовлекать объекты культурного наследия в хозяйственный оборот и использовать их, обеспечив при этом сохранность памятников истории и культуры".

По мнению авторов, закон предусматривает меры, которые создадут правовую определенность и помогут ускорить процессы сохранения и использования объектов культурного наследия.

Так, вводится упрощенный порядок проведения работ, связанных с содержанием объектов культурного наследия, в отношении частей объектов культурного наследия, не являющихся их предметами охраны. Вводится перечень таких работ.

Вместо проведения всего комплекса мероприятий, предусмотренных действующей статьей 45 закона, лицо, планирующее проведение работ, связанных с содержанием объекта культурного наследия, осуществляемых в упрощенном порядке, должно будет предварительно направить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия только уведомление о намерении осуществить такие работы, указав виды, объемы и сроки их проведения.

Кроме того, работы по содержанию объектов культурного наследия, осуществляемые в упрощенном порядке, должны будут проводиться без изменения их внешнего облика, в том числе цветового решения фасадов объектов культурного наследия, планировочных и конструктивных решений и структур, интерьеров памятников истории и культуры.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Совет Федерации
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