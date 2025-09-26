Поиск

В Смоленской области на месте крушения поезда и пожара работают экологи

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На месте крушения товарного поезда в Смоленской области экологи следят, чтобы не произошло загрязнения окружающей среды, сообщает МЖД. Утром на переезде поезд столкнулся с грузовиком, с рельсов сошло несколько цистерн с бензином, начался пожар.

"Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха", - говорится в сообщении.

Чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в реку Ольшанка, там выставили боновые ограждения.

Пожар тушат два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. Возгорание локализовано на площади 400 кв. метров.

По версии СКР, столкновение произошло, когда водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал. Машинист и помощник машиниста получили травмы, водитель, по данным СК, погиб.

