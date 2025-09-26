По факту столкновения поезда и фуры на Смоленщине возбуждено уголовное дело

Водитель грузовика, вероятно, погиб

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - По факту столкновения товарного поезда с грузовиком в Смоленской области Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на железной дороге (ч. 1 ст. 263 УК).

По версии следствия, 26 сентября на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки большегруз выехал на пути на запрещающий сигнал и столкнулся с грузовым поездом. В результате произошел сход вагонов с возгоранием.

По предварительным данным, водитель грузовика погиб.

Машинист поезда и его помощник получили травмы, но от госпитализации отказались. С рельсов сошли 18 вагонов с горюче-смазочными материалами, начался пожар. Движение поездов на этом участке остановлено.

Распространение огня локализовано на месте ДТП на железной дороге в Смоленской области, где произошел сход вагонов с последующим возгоранием, сообщает телеграм-канал "Московской железной дороги".

По уточнённой информации, в результате столкновения грузового поезда с грузовым автомобилем с рельсов сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и 4 вагона с пиломатериалами.

Машинисту и помощнику машиниста медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

На месте происшествия работает пожарный поезд, возгорание локализовано, сообщили в МЖД.

В компании уточнили, что с рельсов сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Это 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Непострадавшие вагоны отцеплены и отправлены на соседнюю станцию. Когда пожар потушат, железнодорожники начнут восстанавливать пути. К месту направлены 4 восстановительных поезда.

Из-за остановки движени между Рудней и Голынками отменены утренние поезда №6705/6706 Смоленск – Заольша и №6707/6708 Заольша – Смоленск. Для пассажиров вечерних рейсов готовят альтернативные маршруты с использованием компенсационных автобусов.

Остановлено движение автомобилей через переезд в деревню Рыжиково на федеральной трассе Р-120.

Движение пассажирских поездов на главном ходу между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме.

