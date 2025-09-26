В Смоленской области товарный поезд загорелся после столкновения с грузовиком

С рельсов сошли 18 вагонов, пострадали два человека

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Смоленской области грузовой поезд столкнулся на переезде с грузовиком, загорелись вагоны, сообщили в управлении МЧС по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения работают на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа. По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов", - говорится в сообщении.

С рельсов сошли 18 вагонов с бензином, машинист и помощник машиниста госпитализированы с травмами, сообщила "Московская железная дорога".

По данным МЖД, в 7:26 грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом на переезде между станциями Рудня и Голынки.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, с рельсов сошли 18 вагонов с бензином и загорелись. Машинист и его помощник получили травмы средней степени тяжести.

Для устранения последствий ДТП на место направлены 3 пожарных поезда, 4 восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено.