И.о. замгубернатора Кубани Власов сложил полномочия в связи с уходом на СВО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов освобожден от должности в связи с уходом в зону специальной военной операции в составе казачьей бригады "Кубань", сообщает пресс-служба администрации региона.

"Принял решение уйти в нашу бригаду "Кубань" для выполнения боевых задач специальной военной операции", - сообщил сам Власов.

Он занимал должность заместителя главы региона с 2020 года.

Сейчас в СВО задействовано более 10 тысяч кубанских казаков.