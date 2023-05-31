Депутат Хубезов попросил об отставке с поста в думском комитете ради участия в СВО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности, поскольку он решил отправиться в зону проведения специальной военной операции.

"Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт. На должность рекомендую Бадму Башанкаева, который, уверен, справится лучше меня, - сказал Хубезов на заседании генсовета партии "Единая Россия". - Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя".

"Когда я уезжал в первый раз, я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом", - сказал депутат.

В пресс-службе "ЕР" отмечают, что Хубезов в первый раз после ухода в зону СВО осенью 2022 года служил в военном госпитале под Лисичанском, в нескольких километрах от линии фронта.

Хубезов ранее работал колопроктологом, возглавлял кафедру хирургии и общеврачебной практики РГМУ, руководил отделением хирургии, акушерства и гинекологии.