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Суд до 22 декабря продлил арест экс-главы Депкультуры Москвы Кибовского

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста бывшего министра правительства Москвы, экс-руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Кибовского судом продлен срок содержания под стражей до 22 декабря 2024 года", - заявили в пресс-службе.

Защита Кибовского настаивала в суде на том, что он может содержаться под домашним арестом.

Чиновник был арестован в июле. Ему предъявлено обвинение в получении восьми особо крупных взяток и покушении на особо крупное мошенничество. Как считает следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками. По предварительным данным, общая сумма полученных Кибовским взяток составляет более 100 млн руб.

Уголовное дело, как сообщалось, в частности, связано с контрактами на поставку мебели и предметов интерьера ГБУК ОКЦ ("Объединение культурных центров").

По делу арестован ряд других фигурантов, в том числе, бизнесмен Александр Нероденков, которого Кибовский называет другом. Им вменяется мошенничество.

Бывший министр правительства Москвы не признает вину и утверждает, что после ареста других обвиняемых знал о возможных претензиях следствия к нему.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Он также руководил Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.

Александр Кибовский Замоскворецкий суд Москва
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