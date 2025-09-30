Поиск

На Земле началась самая сильная магнитная буря за три месяца

Полярное сияние над Дубной, Московская области
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сильная магнитная буря уровня G3 зафиксирована на Земле во вторник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.

События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня 2025 года. Также на Земле продолжаются мощные полярные сияния.

"Обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности", - отметили в лаборатории.

Ученые сообщили, что магнитные бури уровня G3 могут оказывать воздействие на энергетические системы и космические аппараты. Также возможно воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания высокочастотной радиосвязи.

