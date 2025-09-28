Поиск

На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Самая крупная вспышка с 19 июня произошла на Солнце в воскресенье около полудня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4 Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 по московскому времени", - говорится в сообщении лаборатории.

"Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года, то есть более чем за три месяца. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне", - сообщили ученые.

В лаборатории отметили, что этот взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца. Число и мощность солнечных вспышек начали расти в пятницу вечером. В субботу на звезде было зарегистрировано 19 вспышек за сутки, в том числе три события M класса, но более низких баллов.

Сообщается, что по поводу возможного влияния события на Землю ученые уточнят информацию позднее.

РАН
