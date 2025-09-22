На Солнце во время затмения зафиксировали выброс двух протуберанцев

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Двойной выброс массы произошел на Солнце одновременно с максимальной фазой солнечного затмения, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Синхронный выброс двух гигантских протуберанцев был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем. Событие началось около 22:30 по московскому времени одновременно с максимальной фазой солнечного затмения, наблюдавшегося в этот момент в южном полушарии Земли", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По словам ученых, размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит.

"В сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности", - сообщили в лаборатории.