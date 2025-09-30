Поиск

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ломоносовский районный суд Архангельска избрал меру пресечения 18-летнему Артемию Корюкову, который напал с ножом на двух преподавателей техникума, сообщает пресс-служба суда.

"С учетом обстоятельств, изложенных в ходатайстве (следователя по особо важным делам - ИФ), данных о личности подозреваемого и характере инкриминируемого ему деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 28 ноября", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 29 сентября ранее отчисленный из учебного заведения Корюков прошел в здание техникума. С ножом в руках он зашел в аудиторию, где проходило занятие, и нанес не менее трех ударов в грудь преподавателю, затем покинул аудиторию. Ему преградила путь другой преподаватель, которой он также нанес ножевое ранение.

Нападавшего задержали студенты техникума.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Архангельской области и НАО, во время допроса подследственный частично признал вину и пояснил, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, так как она не одобрила его учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам.

"Вместе с тем установлено, что фигурант с 2023 года проходил обучение в техникуме, несмотря на задолженность, был переведен на 2-й курс, но в установленные сроки задолженность не закрыл и ушел в академический отпуск. Затем продолжил обучение на 1-м курсе, но пропускал занятия и имел задолженность по ряду предметов. Весной 2025 года по исполнении 18 лет по собственной инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет", - информирует ведомство.

Как сообщалось, в отношении Корюкова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Кроме того, расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении частной охранной организации, сотрудники которой пропустили нападавшего с ножом в учебное заведение.

Архангельск
