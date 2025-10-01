Поиск

Минпромторг РФ рекомендовал машины шести российских брендов для закупок в такси

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг опубликовал список автомобилей, подпадающих под требования локализации в соответствии с законом о такси - в него вошли Lada и ещё пять брендов с производством в РФ.

Министерство разместило список в своем канале в мессенджере Max.

Перечень включает 20 моделей шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8). Таким образом, в список входят седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Закон о локализации автомобилей такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на машины, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Для Калининградской области, регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусмотрены отсрочки.

"Первичный перечень публикуется заранее с учётом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок", - говорится в сообщении министерства.

Список планируется обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории РФ в рамках заключенных СПИК - с учётом обязательств по углублению локализации.

