Володин сообщил, что "сырой" закон о локализации такси пришлось переработать

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ходе рассмотрения законопроекта о локализации такси на заседании во вторник в него будут вноситься существенные поправки.

"Звучала тема закона такси, действительно законопроект был предложен очень сырой нашими коллегами. И пришлось профильному комитету вместе с профильным министерством, вместе с другими заинтересованными лицами и, самое главное, с представителями сообщества практически переработать (его) от начала до конца", - сказал Володин.

Он отметил, что сейчас в адрес депутатов поступает "много обращений на темы, связанные как раз с замечаниями, недоработками в этой части".

Ранее Володин сказал журналистам, что думский профильный комитет по транспорту "в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения, и в итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется".

По его мнению, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.

Законопроект был принят в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.