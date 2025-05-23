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Путин подписал закон о локализации такси в РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси в России.

Документ, размещенный на официальном портале правовой информации, вносит изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Разработчиками поправок выступили председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

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В Госдуме первое чтение законопроект прошел еще в январе 2024 года и после этого длительное время был без движения. Против инициативы выступили представители бизнеса и различные бизнес-объединения, которые указывали на то, что введение требований к легковым такси замедлит обновление автопарков, создаст проблемы для самозанятых водителей.

Изначально предполагалось установить требование, согласно которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан локально произведенным, то есть соответствующим уровню локализации не менее 3,2 тыс. локализационных баллов, что сейчас соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам в РФ. Представители бизнеса неоднократно обращали внимание, что таким высоким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели "АвтоВАЗа", а также ограниченный перечень менее массовых марок, выпускаемых в РФ.

Во втором чтении законопроект доработали. Вступление в силу обязательных требований по локализации автомобилей такси было сдвинуто на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года предложено ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили.

В такси с 1 марта 2026 года решено допустить как машины, произведенные в рамках "новых" специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК.

Кроме того, в такси с 1 марта 2026 года решено было также допускать и автомобили, произведенные в рамках "новых" СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства РФ были допущены к использованию в такси.

Действие новых требований к автомобилям такси временно не будет распространено на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ - до 1 марта 2028 года, на Дальний Восток - до 1 марта 2030 года.

1пг тв

Владимир Путин
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