Глава "Яндекс Такси" допустил появление беспилотных такси в РФ в ближайшие пару лет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россияне уже в ближайшие год-два смогут воспользоваться услугами беспилотных такси без водителя-испытателя за рулем, а через 5-10 лет такой вид транспорта станет обыденностью, считает гендиректор "Яндекс Такси" Александр Аникин.

"Я думаю, что автономные такси без водителя-испытателя за рулем появятся на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет, а за следующие 5-10 лет, я думаю, что счет пойдет на тысячи и, возможно, десятки тысяч, и это станет какой-то нашей новой обыденностью, которую мы, в общем-то и замечать перестанем", - сказал Аникин на форуме "Цифровая транспортация" в среду.

В то же время, по мнению главы Минтранса РФ Андрея Никитина, такси без водителя в городах России могут появиться после 2030 года, так как прежде всего необходимо обеспечить максимальную безопасность, говорил он ранее.

"Яндекс" с 2017 года разрабатывает технологии автономного транспорта. С 2022 года компания в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) тестирует роботакси на юго-западе Москвы, в "Сириусе" и Иннополисе. В марте 2025 года правительство РФ приняло решение о продлении ЭПР еще на три года.