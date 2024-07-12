Собянин обсудил с руководством "Яндекса" развитие беспилотного транспорта

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин осмотрели Инженерный центр автономного транспорта "Яндекса" на западе Москвы, а также обсудили планы по расширению сотрудничества, развитию беспилотного транспорта и других совместных проектов.

"Яндекс" - одна из крупнейших технологических компаний нашей страны и, конечно, ключевой партнер правительства Москвы в целом ряде направлений. Главное направление - это транспорт, это Яндекс такси, которое теперь уже хорошо знают не только в Москве, но и во всей стране. (Также - ИФ) это такие направления, как образовательные процессы, образовательные сервисы, электронные учебники, чат-боты, государственные сервисы, которые также мы делаем совместно с Яндексом, и новые разработки в виде беспилотников, которые уже сегодня можно увидеть на улицах Москвы", - сказал Собянин.

Он отметил роботов-доставщиков и первые эксперименты с автомобилями. "Я думаю, что этот проект уже показал свою эффективность. Так что роботов-доставщиков будет больше и больше с каждым годом на улицах Москвы, и я надеюсь, что совместные проекты по беспилотному транспорту будут, конечно, активно внедряться в городском транспорте, включая трамваи, автобусы и другие виды транспорта", - подчеркнул мэр.

Собянин также поблагодарил "Яндекс" за активное участие в решении городских проблем.

Кудрин в свою очередь сообщил, что "Яндекс" планирует расширить сотрудничество с городскими службами Москвы и "получить новую синергию от этого взаимодействия в развитии городских программ".

"Яндекс" обеспечивает цифровизацию целого ряда секторов, предоставляет сервисы горожанам, услугами пользуются миллионы граждан в день. (...) После сегодняшней встречи будут намечены новые программы совместного развития", - сказал он.

Собянин и Кудрин также осмотрели Инженерный центр автономного транспорта "Яндекса". Он включает несколько корпусов, в которых расположены лаборатории, сборочный цех, испытательный автодром и гараж. Здесь инженеры компании создают и тестируют автономные автомобили, роботов-доставщиков и складских роботов для логистических центров "Яндекс.Маркета".

При содействии столичного дептранса "Яндекс" проводит испытания беспилотных автомобилей в реальных городских условиях на территории Москвы, Иннополиса Республики Татарстан и федеральной территории "Сириус".

В материалах столичной мэрии уточняется, что на сегодняшний день автономные автомобили прошли 25 млн км, из них свыше 16 млн км по дорогам Москвы. Летом 2023 года в Ясенево "Яндекс" запустил роботакси. За три месяца эксперимента автомобили выполнили более 1,7 тыс. поездок по району.

Правительство Москвы и "Яндекс" сотрудничают в развитии сервисов краткосрочной аренды электросамокатов и автомобилей, регулирования сервисов курьерской доставки, в сфере такси и городского транспорта.