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"Яндекс" начал тестировать беспилотное такси на юго-западе Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал тестировать беспилотное такси в московском районе Ясенево.

Как говорится в сообщении компании, роботакси сначала будет работать для тех, кто заполнил соответствующую заявку на сайте. О начале приема заявок "Яндекс" заявлял еще осенью 2021 года, тогда компания планировала начать эксперимент по работе беспилотных такси в том же году.

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Автомобиль можно заказать в приложении "Яндекс Go".

Несмотря на то что автомобилем будет управлять искусственный интеллект, в салоне будет присутствовать водитель-испытатель. В роботакси может находиться только один пассажир.

Всего пользователям будет доступно около 40 точек посадки и высадки в этом районе.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило правила по эксперименту использования беспилотных автомобилей до 2025 года. Эксперимент реализовывается беспилотниками "Яндекса".

"Яндекс" запустил беспилотное такси в Иннополисе в 2018 году, затем испытания проходили в Москве. За это время пассажиры совершили более 60 тыс. поездок.

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