Специалисты не могут начать восстановление линии электропитания ЗАЭС из-за обстрелов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Специалисты не могут приступить к восстановлению поврежденной линии 750 кВ "Днепровская", которая питает Запорожскую АЭС, из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил директор станции Юрий Черничук в четверг.

"Место повреждения (кабеля - ИФ) находится практически на линии соприкосновения военных, поэтому эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника. Для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским техническим персоналом, нужно обеспечение режима тишины на то время, которое нам понадобится на выполнение этих работ", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, специалистам известно место повреждения линии и способы туда добраться, они готовы в любой момент выехать туда и заняться восстановлением, но пока обеспечить их безопасность нет возможности.

Директор также отметил, что есть техническая возможность запитать ЗАЭС от источников с территории России, но как быстро это можно сделать, он сказать не готов.

"Пока мы работаем в том состоянии, в котором находимся, и все-таки надеемся на благоразумие украинской стороны и обеспечение возможности нашим специалистам выполнить работу", - добавил он.

Черничук подчеркнул, что в настоящее время ситуация полностью контролируется персоналом, есть необходимый запас топлива и запчастей для дизельных генераторов, от которых запитана станция, также продуманы варианты поставок дизеля.

С 23 сентября на ЗАЭС отсутствует внешнее электропитание - из-за огневого воздействия со стороны ВСУ отключена линия 750 кВ "Днепровская". Станция с тех пор запитана от дизельных генераторов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена еще 7 мая.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").