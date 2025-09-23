Поиск

ЗАЭС отключена от внешнего питания в результате огневого воздействия ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Питание Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы из-за отключения основной линии электроснабжения 750 кВ "Днепровская", сообщили представители станции во вторник.

"В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена 7 мая.

В этом году ЗАЭС остается без внешнего питания второй раз, предыдущий раз это происходило 4 июля, станция оставалась без электроснабжения около двух часов. Об отключении ЗАЭС от внешнего электроснабжение также сообщило МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети X. По их словам, это происходит 10-й раз с начала конфликта, но причины они не назвали.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных природных значений.

"Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в сообщении станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 сентября

Минобороны РФ заявило об уничтожении 34 беспилотников ВСУ над тремя регионами

Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Военная операция на Украине

Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7213 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });