ЗАЭС отключена от внешнего питания в результате огневого воздействия ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Питание Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы из-за отключения основной линии электроснабжения 750 кВ "Днепровская", сообщили представители станции во вторник.

"В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена 7 мая.

В этом году ЗАЭС остается без внешнего питания второй раз, предыдущий раз это происходило 4 июля, станция оставалась без электроснабжения около двух часов. Об отключении ЗАЭС от внешнего электроснабжение также сообщило МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети X. По их словам, это происходит 10-й раз с начала конфликта, но причины они не назвали.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных природных значений.

"Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в сообщении станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").