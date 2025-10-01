Поиск

Директор ЗАЭС назвал достаточным запас топлива для электрогенераторов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сил и средств для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС достаточно, запасов топлива хватает, сообщил директор станции Юрий Черничук. Его комментарий выложен в телеграм-канале ЗАЭС.

"На ЗАЭС задействовано достаточное количество сил и средств, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния АЭС. У нас достаточный запас топлива для поддержания генераторов в рабочем состоянии", - сказал он.

Представители ЗАЭС информируют МАГАТЭ о текущей обстановке на станции в постоянном режиме.

"Персонал станции постоянно контролирует параметры безопасности. Радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, никаких изменений не зафиксировано", - сказано в сообщении..

С 23 сентября на ЗАЭС отсутствует внешнее электропитание - из-за огневого воздействия со стороны ВСУ отключена линия 750 кВ "Днепровская". Станция с тех пор запитана от дизельных генераторов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена еще 7 мая.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

