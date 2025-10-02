Реакции от США на предложение Путина по ДСНВ еще не было

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Контакты РФ и США по линии президентских администраций идут, но ответа от Вашингтона на предложения Москвы о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они, собственно, идут - контакты. Но реакции пока не было. Потому что было же анонсировано моей коллегой в Вашингтоне, что Трамп сам отреагирует на эту инициативу", - сказал Песков.

Об этом Песков заявил в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируются ли какие-то контакты по линии президентских администраций в связи с предложением РФ по ДСНВ.

"В целом имеются каналы для диалога, они рабочие, но пока ответа американской стороны по этой теме не было", - сказал Песков.