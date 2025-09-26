В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что президент США Дональд Трамп на неделе отреагирует на инициативу российского лидера Владимира Путина по продлению сроков соблюдения параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Понятно, что эти дни у Трампа были очень занятые: это и гости, которые приехали по случаю Генеральной ассамблеи, и его визави, с которыми идут переговоры, внутренние дела", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем телеграм-канале.

"Понятно, что были тяжелые для него дни, но на неделе будем ожидать", - продолжил Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он отметил, что мера станет жизнеспособной только при условии, если США будут действовать аналогичным образом.