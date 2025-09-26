Поиск

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что президент США Дональд Трамп на неделе отреагирует на инициативу российского лидера Владимира Путина по продлению сроков соблюдения параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Понятно, что эти дни у Трампа были очень занятые: это и гости, которые приехали по случаю Генеральной ассамблеи, и его визави, с которыми идут переговоры, внутренние дела", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем телеграм-канале.

"Понятно, что были тяжелые для него дни, но на неделе будем ожидать", - продолжил Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он отметил, что мера станет жизнеспособной только при условии, если США будут действовать аналогичным образом.

Дмитрий Песков ДСНВ Дональд Трамп США Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 сентября

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве общались почти пять с половиной часов

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });