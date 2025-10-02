Поиск

Порядок размещения регионами бюджетных средств на банковских депозитах будет изменен

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правила размещения средств бюджетов регионов на банковских депозитах с 2026 года. Регионам запретят размещать на депозитах средства бюджетных кредитов, но позволят использовать для этого собственные средства при отсутствии задолженности по кредитам.

В соответствии с Бюджетным кодексом, регион, получивший бюджетный кредит, не вправе размещать в целом средства своего бюджета на банковских депозитах на срок дольше одного месяца. Исключения предусмотрены для реструктурированных займов, для бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты, казначейских кредитов. Эта норма была временно приостановлена, но должна была вновь заработать с 1 января 2026 года.

Во внесенном законопроекте предлагается изменить подход: запрет будет касаться только средств самого бюджетного кредита - их нельзя размещать на банковских депозитах. При этом собственные средства бюджета регион сможет размещать, но только если у него нет задолженности по полученному ранее бюджетному кредиту.

Как отмечается в пояснительной записке, поправка направлена на то, чтобы сохранить возможность размещения собственных средств бюджета субъекта Федерации, не являющихся средствами бюджетных кредитов, на банковских депозитах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

