Оренбургский губернатор сообщил о попытке атаки БПЛА на предприятие

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области беспилотники пытались атаковать промышленный объект, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Солнцев, не уточняя, что это за предприятие.

"Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены", - написал он.

Глава Орска Артем Воробьев предупредил об опасности атаки БПЛА на территории города.

Утром Солнцев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, затем был введен режим воздушных ограничений - план "Ковер". Работа аэропорта Оренбурга ограничена с утра.