Аэропорт Оренбург возобновил прием и выпуск рейсов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения в аэропорту Оренбурга, введенные ранее в среду, сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

В свою очередь губернатор региона Евгений Солнцев сообщил в своем телеграм-канале, что "опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется".

