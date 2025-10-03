Аэропорт Оренбурга возобновил прием и выпуск рейсов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные в аэропорту Оренбурга в пятницу, сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

В свою очередь губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в своем телеграм-канале, что "опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется".

Ранее Солнцев написал, что на территории региона в пятницу была предпринята попытка атаки беспилотниками одного из промышленных объектов. Пострадавших среди населения нет, технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы.