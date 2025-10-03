Поиск

Глава киноклуба "Ельцин Центра" вновь ответит в суде по делу о дискредитации ВС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит материалы по делу главы киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова о дискредитации армии, сообщил "Интерфаксу" адвокат Шмырова Георгий Краснов.

"Дело поступило в суд, заседание пройдет 23 октября", - сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что его подзащитного не уведомили о составлении протокола, из-за чего адвокат будет просить вернуть дело в полицию снова.

Ранее сообщалось, что в отношении Шмырова был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Суд на заседании решил не назначать наказание Шмырову и вернул протокол в МВД.

В августе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ первого заместителя исполнительного директора "Ельцин центра" Людмилу Телень.

