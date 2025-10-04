Поиск

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле
Фото: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в турецком отеле, в результате которой российские туристы якобы заразились вирусом Коксаки, сообщили журналистам в ведомстве.

СМИ сообщали, что российские туристы заболели в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде.

В ведомстве уточнили, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов, в нём содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, ведомство запросило дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Официальные запросы на предоставление информации также направлены в Ассоциацию туроператоров (АТОР) и в редакции СМИ, которые сообщили о заражении.

Роспотребнадзор Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и пригород

Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы

Что произошло за день: пятница, 3 октября

Власти Крыма планируют справиться с дефицитом топлива до конца октября

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });