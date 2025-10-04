Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Фото: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в турецком отеле, в результате которой российские туристы якобы заразились вирусом Коксаки, сообщили журналистам в ведомстве.

СМИ сообщали, что российские туристы заболели в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде.

В ведомстве уточнили, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов, в нём содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, ведомство запросило дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Официальные запросы на предоставление информации также направлены в Ассоциацию туроператоров (АТОР) и в редакции СМИ, которые сообщили о заражении.