В РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса Коксаки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции, сообщили в ведомстве.

"В РФ случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там уточнили, что российское ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации у турецких коллег.

