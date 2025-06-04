Туроператоры не отмечают массовых случаев заражения вирусом коксаки в Турции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых жалоб туристов на вирус коксаки в Турции, а также увеличения числа страховых случаев с симптомами заражения вирусом, заявляют в среду общественные объединения в сфере туризма.

"В ряде СМИ и телеграм-каналов появляется информация о массовых случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Однако эти сведения не нашли подтверждения. Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых жалоб от туристов или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания. По данным страховщиков, наибольшее число страховых случаев, как и прежде, связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами", - говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

В Ассоциации туроператоров (АТОР) также не подтвердили вспышку инфекции.

"По данным эпидемиологов, угрозы жизни вирус не представляет и случаи тяжелого течения заболевания ни разу не фиксировались. На сегодняшний день, по данным страховой компании "Евроинс", работающей с крупными туроператорами, единичные случаи заболевания туристами вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся в пределах сезонной нормы", - заявили в объединении.

Министерство здравоохранения Турции официально заявило, что, по данным профильных ведомств, вспышки заболеваемости вирусом в отелях и школах нет.

"РСТ призывает туристов руководствоваться только официальной информацией от компетентных органов власти, включая рекомендации Роспотребнадзора и Минэкономразвития. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало. В случае недомогания во время отдыха рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью по страховому полису", - говорится в сообщении союза.

Академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве призвал россиян не ездить в Турцию из-за коксаки. По прогнозу властей страны, в этом году ее посетят не менее 7 млн россиян.