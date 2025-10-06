Правительство России завершает подготовку нацпроекта по биоэкономике

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство завершает подготовку нацпроекта по развитию биоэкономики и планирует в ноябре вынести его на рассмотрение совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил на форуме "Биопром" первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Уже свыше 50 стран приняли по данной тематике отдельные стратегии развития. У нас аналогичный программный документ находится на финальной стадии разработки. Его проект буквально через несколько часов будет здесь на площадке обсуждаться. На прикладном уровне подходы для освоения биокомпетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию", - сказал он.

Мантуров отметил, что "хорошие стартовые позиции" в России уже есть в сфере биофармацевтики, биомедицины, органической косметики, промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий, воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны.

"В производственной части необходимо оперативно консолидировать существующие бионаправления и сгруппировать секторы экономики по продуктам потребления. Это позволит определить наиболее востребованные технологии и сфокусировать на их разработке бюджетные возможности, а также ресурсы институтов развития. Кроме того, учитывая специфику отрасли, важным рычагом ее роста являются венчурные инвестиции. Нужно взращивать стартапы и малые технологические компании, а далее уже средний и крупный бизнес смогут конвертировать их идеи в серийное производство", - заявил первый вице-премьер.

По его словам, государство в числе прочего намерено стимулировать разработку и выпуск оборудования для связанных с биоэкономикой отраслей. "Здесь важно аккумулировать потребность и максимально, где возможно, обеспечивать унификацию. Такой подход позволит оптимизировать издержки на оснащение лабораторий и промышленных предприятий биореакторами, центрифугами, автоклавами, секвенаторами и другой массово востребованной номенклатурой", - отметил Мантуров.

Нацпроект, по словам первого вице-премьера, направлен на достижение технологического суверенитета, тем не менее Россия готова сотрудничать с другими странами: "Для этого необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов. Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами".

Объем российского рынка биотехнологической продукции по итогам 2024 года составил 440 млрд рублей, привели оценки экспертов в Минпромторге.

Как сообщил на форуме министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Минпромторг в рамках нацпроекта по развитию биоэкономики выделяет четыре основные группы сквозных технологических платформ. Три из них продуктовые - микроорганизмы, культуры клеток и их производные; микробный биосинтез; продукты переработки растительного и животного сырья. Еще одна группа технологических платформ предполагает создание средств производства для большинства направлений биоэкономики.

С технологической точки зрения Минпромторг выделяет в биоэкономике шесть укрупненных блоков - генетическая инженерия; синтетическая биология; промышленная микробиология и точная ферментация; биокатализ; вычислительная биология, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Приоритетными направлениями биоэкономики в настоящее время, как отметил Алиханов, являются: выпуск заквасок, ферментов и пищевых ингредиентов, производство продуктов из крахмалосодержащего сырья (министерством уже поддержан ряд проектов, которые скоро выйдут в серию, в том числе по лимонной кислоте и ксантановой камеди), создание морских биофабрик по переработке водорослей, а также переработка органических отходов и борьба с загрязнениями почвы, воды и воздуха.

В контексте уже готовых к запуску проектов глава Минпромторга упомянул проблему демпинга со стороны в том числе азиатских поставщиков. "Здесь отдельная тема, тоже, наверное, будет обсуждаться это в течение этих ближайших двух дней (в ходе форума - ИФ), - это серьезный демпинг со стороны иностранных поставщиков. Это тоже нужно понимать: как только мы начали строить завод лимонной кислоты, поставщики из Азии на 25% уронили цену", - сказал Алиханов, добавив, что РФ необходимо на текущем этапе идти на издержки, связанные с поддержкой собственных производителей, чтобы впоследствии обеспечить технологическую независимость.