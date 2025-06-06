Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема - запуск новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, в ходе заседания первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики, заместитель председателя правительства Виталий Савельев - о ходе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы".