Кабмин утвердил программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов до 2031 г.

Фото: www.imago-images.de/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подписано распоряжение правительства РФ об утверждении программы развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов, который образован по указу президента России Владимира Путина на базе Курчатовского института.

Соответствующий документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

Программа рассчитана на 2025-2031 годы. Ее целью является формирование инфраструктуры и условий для эффективного использования генетических ресурсов микроорганизмов, что будет способствовать научно-технологическому развитию, ускоренному развитию генетических технологий, а также развитию биоэкономики в России.

Для этого будут созданы условия для сохранения, развития, исследования и безопасного использования генетических ресурсов микроорганизмов, для развития кадрового потенциала и привлечения к проведению научных исследований талантливых специалистов. Также появится необходимая инфраструктура для исследований, в том числе нанотехнологическая лаборатория.

Одним из основных мероприятий в рамках программы, согласно документу, является создание Национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него войдут коллекции образцов, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях страны. Кроме того, каталог будет пополняться за счет новых образцов, полученных в ходе научных исследований.

Формирование каталога будет идти по пяти ключевым разделам - бактерии и бактериофаги, мицелиальные грибы, включая дрожжи, микроводоросли, культуры клеток млекопитающих и растений, микробные ассоциации.

С использованием образцов каталога будут разработаны и внедрены методики работы с генетическими ресурсами, проведены научные исследования, связанные с изучением и использованием микроорганизмов, реализованы инновационные проекты, созданы методы контроля распространения и применения микробных биологических ресурсов в промышленности.

Согласно документу, общий объем федерального финансирование программы до 2031 года превысит 9 млрд рублей.