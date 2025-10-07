Поиск

Прокуратура подала иск к Корпорации развития Курской области на 195 млн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Курской области подала иск в Арбитражный суд Москвы к АО "Корпорация развития Курской области" и московскому ООО "Инженерный ресурс" почти на 195 млн рублей, говорится в материалах суда.

Иск поступил 2 октября, но пока не принят к производству. Основания исковых требований не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска рассматривает уголовное дело о хищении более 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах региона.

В числе обвиняемых - бывший генеральный директор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также Андрей Воловиков, возглавлявший подрядное ООО "КТК Сервис".

По версии следствия, летом 2023 года руководство корпорации заключило с "КТК Сервис" фиктивный договор подряда на возведение взводных опорных пунктов. Фактической хозяйственной деятельности компания не вела, однако, по данным следствия, имитировала выполнение работ, что позволило похитить государственные средства.

В декабре 2024 года Ленинский райсуд Курска заключил под стражу Лукина, также в декабре суд арестовал бывшего заместителя гендиректора корпорации Грабина.

16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Смирнов задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области.

Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

По делу задержан также бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов.

Кроме того, должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области.

