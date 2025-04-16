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Бывший курский губернатор Смирнов арестован на два месяца

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщили в суде.

Ходатайства экс-губернатора и его защитника о более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, были отклонены.

О задержании бывшего чиновника стало известно ранее в этот день.

Смирнова задержали по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей, выделенных АО АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщили ранее в МВД.

Следователи Следственного департамента МВД предъявили обвинения Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову.

"Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - сообщала представитель МВД Ирина Волк.

Ранее по подозрению в причастности к этому мошенничеству были арестованы трое руководителей корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.

Правоохранительными органами предварительно установлено, что Смирнов и Дедов "руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств", уточняла Волк.

Подозреваемые были задержаны 15 и 16 апреля полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ и доставлены в Москву.

МВД ФСБ Мещанский суд Алексей Смирнов Курская область
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