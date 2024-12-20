Задержан гендиректор Корпорации развития Курской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники курской полиции задержали Владимира Лукина - руководителя "Корпорации развития Курской области", которая выступала генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе, сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Он (Лукин - ИФ) подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Предварительно установлено, что в июле 2023 года корпорация расторгла договор с подрядчиком, который ранее вёл строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Курской области. Причиной стало невыполнение им условий договора. При этом генподрядчик не принял меры к возвращению средств, перечисленных в рамках исполнения государственного контракта, передаёт портал.

Согласно сообщению, с июля по август 2023 года замдиректора корпорации Игорь Грабин по указанию Лукина заключил договор со вторым подрядчиком. При этом авансирование также было произведено в полном объёме, оно составило 80% от цены договора. Размер и стоимость работ, выполненных предыдущей подрядной организацией, при перечислении аванса учтены не были.

"Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - отмечает "МВД Медиа".

По данному факту было заведено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает портал.

9 декабря в рамках данного уголовного дела под стражу был заключён бывший замруководителя компании Грабин. В пятницу следователь инициировал избрание аналогичной меры пресечения генеральному директору компании - Лукину.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца бывшему заместителю гендиректора "Корпорации развития Курской области" Грабину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.