Пункты выдачи заказов Wildberries начнут открываться в частных домах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пункты выдачи заказов Wildberries начнут открываться в частных домах, сообщили во вторник в пресс-службе РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ).

"С 7 октября у партнеров компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах. РВБ уже начала принимать заявки", - говорится в сообщении.

Пункты можно будет открыть в населенных пунктах с населением не более 5 тыс. человек. Также уточняется, что дом не должен находиться в СНТ. Для открытия пункта потребуются место для хранения и выдачи заказов, стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.

Wildberries-Russ образована в результате слияния онлайн-ритейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ с целью создания цифровой торговой платформы. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ (из этих стран осуществляется импорт товаров).

Объединенная компания управляет около 140 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв.м.

