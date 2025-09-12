Wildberries-Russ и Fun&Sun будут вместе развивать турсервисы на маркетплейсе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО "РВБ") договорилась с туроператором Fun&Sun (бывший TUI Россия) о партнерстве в развитии туристических сервисов для пользователей цифровой платформы, сообщила Wildberries & Russ.

Стороны рассматривают сотрудничество как стратегическое, которое "позволит соединить развитую IT-инфраструктуру и рекомендательные алгоритмы цифровой платформы с многолетней экспертизой в сфере туриндустрии - предложить путешественникам качественно новые туристические сервисы и продукты".

Первым продуктом в рамках сотрудничества стала услуга раннего бронирования туров Fun&Sun на сезон зима 2025-26 на маркетплейсе Wildberries. Пользователь получит возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. Изначально сервис позволял приобрести билеты на самолет, поезд, автобусы, а также построить маршрут с комбинированием разных видов транспорта. Позднее в рамках этого направления стало доступно бронирование отелей и туров.