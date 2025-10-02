Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ - ООО "РВБ" - получила в залог 100%-ю долю в операционной компании парфюмерного ритейлера "Рив Гош". Согласно ЕГРЮЛ, с 23 сентября договор залога действует на ООО "Аромалюкс", владельцем этого юрлица выступает кипрская Rive Gauche Group Ltd.

Кроме того, с 23 сентября в силе договор залога на 100% ООО "Ароматех", принадлежащее "Аромалюксу". Залогодержателем также является "РВБ".

В воскресенье газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что Wildberries-Russ может стать владельцем "Рив Гош". По информации издания, ранее переговоры о покупке "Рив Гош" вели структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова, но диалог застопорился; кроме того, "РВБ" предложила более выгодные условия сделки.

26 сентября Wildberries и "Рив Гош" объявили о стратегическом партнерстве, по условиям которого магазины "Рив Гош" подключились к сервису Wildberries по самовывозу товаров, а также получили собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики маркетплейса.