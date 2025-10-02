Поиск

Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"

Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ - ООО "РВБ" - получила в залог 100%-ю долю в операционной компании парфюмерного ритейлера "Рив Гош". Согласно ЕГРЮЛ, с 23 сентября договор залога действует на ООО "Аромалюкс", владельцем этого юрлица выступает кипрская Rive Gauche Group Ltd.

Кроме того, с 23 сентября в силе договор залога на 100% ООО "Ароматех", принадлежащее "Аромалюксу". Залогодержателем также является "РВБ".

В воскресенье газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что Wildberries-Russ может стать владельцем "Рив Гош". По информации издания, ранее переговоры о покупке "Рив Гош" вели структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова, но диалог застопорился; кроме того, "РВБ" предложила более выгодные условия сделки.

26 сентября Wildberries и "Рив Гош" объявили о стратегическом партнерстве, по условиям которого магазины "Рив Гош" подключились к сервису Wildberries по самовывозу товаров, а также получили собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики маркетплейса.

Wildberries-Russ Рив Гош Wildberries РВБ Аромалюкс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

Суд взыскал в доход РФ холдинг "КДВ групп"

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин с 23 по 29 сентября до 0,8% с 0,62%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });