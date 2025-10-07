Поиск

Обязательная маркировка мясных продуктов в РФ может начаться с 1 августа 2026 г.

Соответствующее предложение выдвинул Минпромторг

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления о поэтапном введении обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку. Как сообщила пресс-служба министерства, с 1 марта 2026 года начнется регистрация участников оборота этой продукции в системе "Честный знак".

С 1 августа 2026 года, как ожидается, начнет действовать обязательная маркировка мясных продуктов, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, с 1 октября 2026 г. - обязательная маркировка колбасных изделий.

Для крестьянско-фермерских хозяйств требования о маркировке мясных и колбасных изделий начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Поэкземплярный учет мясной продукции через систему маркировки планируется ввести с 1 марта 2028 года.

Проектом постановления предусмотрены исключение ряда категорий товаров из-под действия маркировки - это товары, полученные в результате упаковки для продажи на развес или фасовки в организациях розничной торговли, консервированные товары, уже подлежащие обязательной маркировке, а также товары, относящиеся к консервированному детскому питанию для детей возрастом до 12 месяцев.

Запланировано проведение добровольного эксперимента для тестирования маркировки мясной продукции, однако сроки "пилота" в проекте постановления не приводятся.

В министерстве ожидают, что "маркировка мясных и колбасных изделий будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, предоставит потребителям возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений".

В пояснительной записке к проекту постановления приводятся данные национального исследовательского института "Высшая школа экономики", согласно которым доля незаконного оборота мясных изделий на рынке РФ за 2024 года составляла 18%.

